Православните християни днес отбелязват деня на свети великомъченик Теодор Тирон, популярен като Тодоровден. Празникът винаги е в съботата на първата седмица на Великия пост.Петдесет години след смъртта на св. Теодор гонителят на християните - император Юлиан Отстъпник (332 - 363 г.), продължавал да желае връщането на езичеството. Знаейки, че 40 дни преди Великден християните спазват строг пост, решил да се подиграе с тях и да ги застави да ядат идоложертвена храна. Император Юлиан наредил на градоначалника в Цариград да напръска тайно с кръв от идолски жертви всички постни храни на пазара и християните, като ядат, макар и без да знаят, да се осквернят и тъй да бъдат подиграни и обявени за езичници. Градоначалникът сторил каквото му било заповядано, но Бог направил така, че да се открие нечестивият замисъл.Църковното предание разказва, че св. Теодор Тирон се явил на цариградския архиепископ Евдоксий, известил му наредбата на Юлиан Отстъпник и му заръчал да съобщи това на верните - да предупреди християните през тази седмица да не вземат никаква храна от пазара. На запитването на архиепископа какво да ядат през тия дни св. Теодор отговорил да си приготвят коливо - жито, то да им бъде храната. Предупредени за наредбата, християните не взимали никакви храни от пазара. Юлиан разбрал, че лукавият замисъл е разкрит, останал посрамен и пуснал неосквернена стока на пазара.Оттогава за благодарност на първата събота от Великия пост църквата възпоменава паметта на св. великомъченик Теодор Тирон. За спомен на случилото се се вари жито, което се благославя по време на богослужението в храма.Според народното вярване на този ден свети Тодор съблича своите девет кожуха, яхва бял кон и отива при Бога да измоли лято. На този ден се организират т.нар. кушии - надбягвания с коне, и затова празникът е наричан и Конски Великден.Тодор, Тодорка, Теодор, Теодора, Юлиян, Юлияна, Тея, Теа, Божидар, Божидара, Доротея.