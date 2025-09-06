Новини
Тодор Тагарев: Путин се възприема като император
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:44Коментари (3)107
©
Внушителният военен парад в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война изпрати ясно политическо послание към света – и то не от самата историческа дата, а от участниците. Това заяви в ефира на NOVA NEWS бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, коментирайки появата на китайския лидер Си Дзинпин рамо до рамо със севернокорейския диктатор Ким Чен-Ун и руския президент Владимир Путин.

"Избраната дата няма много общо с присъстващите лидери. Русия няма съществен принос на Тихоокеанския фронт, а още по-малко Северна Корея“, подчерта Тагарев.

Той обърна внимание и на дрехите на Си Дзинпин, напомнящи тези на Мао Дзъдун – сигнал за историческа приемственост и идеологическо позициониране.

"Си Дзинпин успешно се възползва от създадената от самия него ситуация – чрез парада в Китай се позиционира като лидер на антидемократичната част на света“, коментира Тагарев.

- Русия и Китай – вече стратегически съюзници

Тагарев коментира и ролята на Русия в новото геополитическо уравнение: "Путин живее в свой измислен свят, в който се възприема като император – но не му се получава. Не успява да постигне дори малка част от целите си в Украйна“, посочи бившият министър.

По думите му предположенията, че САЩ ще отдалечат Русия от Китай, не се оправдават: "Имаше очаквания, че с втори мандат на Тръмп Вашингтон ще опита да отдръпне Русия от орбитата на Китай. Стана точно обратното – Москва вече е плътно в китайската орбита“, подчерта той.

- Променящ се баланс: Индия между Запада и Китай

В анализа си Тагарев засегна и изместването на геополитическия баланс с участието на Индия: "Десетилетия наред Западът поддържаше внимателен диалог с Индия. Сега обаче виждаме премиера Моди в Пекин“, коментира той.

- Новото лазерно оръжие – ефектно, но неефективно масово

Военният парад в Пекин демонстрира и ново китайско лазерно оръжие, което според Тагарев има ограничени възможности: "Това оръжие може да е ефективно срещу единични дронове – не непременно да ги унищожи физически, но да засегне сензорите им или системата им за управление“, обясни той.

