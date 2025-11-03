Новини
Тодор Радев: Срещата между Си Дзинпин и Тръмп не е край на съперничеството
Автор: ИА Фокус 10:36Коментари (0)98
©
Журналистът от Китайската медийна група Тодор Радев коментира в пряко включване от Пекин по NOVA NEWS последиците от новото търговско споразумение между САЩ и Китай и възможните отражения върху глобалната икономика и международните отношения.

"Срещата между Си Дзинпин и Доналд Тръмп може да се разглежда като пауза или тактическо примирие в рамките на дълга икономическа и технологична надпревара между САЩ и Китай", каза Радев. По думите му нито една от двете страни няма намерение да отстъпи, а залогът е "ребалансирането на целия свят – икономически, политически и геостратегически“.

Журналистът отбеляза, че споразумението не слага край на съперничеството, но "временно облекчава напрежението и дава възможност на глобалната икономика да си поеме дъх“. На въпрос защо следващите месеци ще са критични за прилагането му, Радев подчерта, че ефектите ще се усетят не само върху китайската и американската, но и върху световната икономика.

"Пекин замрази за една година новия си режим за контрол на износа на редкоземни елементи, заради който Тръмп миналия месец заплаши със 100% мита“, припомни той. По думите му споразумението ще стабилизира пазарите на стратегически суровини и ще облекчи ценовия натиск върху световните вериги за доставки.

Във връзка с отношенията между Китай и Русия Радев отбеляза, че Пекин поддържа "много добри и важни“ отношения с Москва, които няма да бъдат пожертвани. "Ако Вашингтон и Пекин успеят да намерят начин да действат координирано по въпроса за Украйна, това може да бъде първият голям случай на реална китайско-американска глобална стабилизация“, смята журналистът. Според него Китай има шанс да се позиционира като посредник за мир, но "не от алтруизъм, а от стратегическа цел – икономическа предвидимост и глобален престиж“.

На въпрос дали Китай косвено участва във войната чрез доставките си за Русия, Радев поясни: "Има доказателства, че различни компоненти с китайски произход се използват във въоръжения и техника, но официален Китай твърди, че не предоставя на нито една от страните смъртоносно оръжие“.

Журналистът напомни, че Китай от самото начало на конфликта призовава за мирни преговори и излезе с 12-точков мирен план, който обаче "беше силно неглижиран от Запада“. "Пекин винаги е твърдял, че не е създател на тази криза, не я стимулира и че тя може да бъде решена само чрез преговори“, добави Радев.

В заключение, той отбеляза, че след срещата между Си Дзинпин и Доналд Тръмп Китай отново се появява като потенциален фактор в глобалния диалог, но "не бива да си правим илюзия, че Китай ще се обърне към САЩ и ще загърби Русия“

