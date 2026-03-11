Правим протест с искане държавния бюджет да субсидира общинските бюджети целево за градският транспорт. Тази субсидия, за която ние настояваме, е изключително важна за развитието на градския транспорт и за представянето на по-добра услуга в градския транспорт . Това каза в предаванетонавицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.Структурите, като Български пощи, като някои от градските транспорти, между които са София, Варна и Бургас, както и структурите на БДЖ и НКЖИ се финансират чрез субсидиране и при тях няма как да се получи допълнително увеличение на работите за заплати с 5%, както при останалите обществените сектори, които бяха компенсирани като мярка срещу инфлацията, ако не бъдат осигурени съответно субсидиите от държавата. “Ето защо хората дълго време задаваха въпроси как ще бъдат компенсирани. Техните въпроси не намериха отговори и затова сега, при второто разглеждане на бюджета, работещите казаха, че няма как да бъдат пропуснати,“ обясни той.По думите на госта социалното напрежение в момента е високо и Капитанов изрази надеждата, че исканията да бъдат удовлетворени. В противен случай той предупреди, че синдикатите имат готовност за преминаването към по-тежки синдикални акции, като стачки и ефективни блокади както на градския транспорт, така и на обслужването в Български пощи. "Цените растат, живота става все по-труден и хората справедливо искат да бъде възмезден правилно техният труд. Това е причината, заради които излязохме и обявихме нещата като предупредителни акции, за да дадем просто един сигнал докато има възможност за диалог и се надяваме този диалог да бъде проведен и истинските проблеми на хората да бъдат решени от властимащите.“Въпреки че няма категорична позиция за подкрепа по въпроса, столичният кмет отдавна е запознат е искания и предложенията по казуса с градския транспорт в София, посочи още гостът. "Ние ще си търсим тези средства без значение от чий бюджет става за въпрос. И няма да приемем да ни вкарваме в разговори относно управление на дружествата, противопоставяне в Общинския съвет, икономически мнозинства и прочие, защото ние нито участваме в управлението на дружествата, нито участваме в някакви бордове, нито сме в Общинския съвет. И това, че има настъпили проблеми, не означаваме, че сега сме ги поставили, просто търсим някакво решение. И ако става въпрос за промени, нека някой да предложи краткосрочен, средносрочен, дългосрочен разчет и да седнем да обсъждаме промените, не само да се замеряме така политически, смея да кажа и да политиканстваме.“