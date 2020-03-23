Òèðàäæèÿ, ïðèáðàë ñå îò ÷óæáèíà, äâèæè ñâîáîäíî èç Ïëîâäèâ, à òðÿáâà äà å ïîä êàðàíòèíà!

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Ìúæúò å áèë â ëåê àâòîìîáèë. Ñëåä êàòî áèë ñïðÿí îò óíèôîðìåíèòå, áèëà èçâúðøåíà ñïðàâêà, êîÿòî ïîêàçàëà, ÷å íàðóøèòåëÿò ñå å âúðíàë îò ÷óæáèíà ïðåäè òðè äíè è å âëÿçúë ïðåç Âèäèí êàòî âîäà÷ íà ÒÈÐ – ïîëó÷èë å ïðåäïèñàíèå îò ìåñòíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ äà îñòàíå ïîä êàðàíòèíà, òúé êàòî èäâàë îò ðèñêîâè äúðæàâè.
Âìåñòî òîâà ìúæúò ñå å ïðèáðàë â Ïëîâäèâ, çàïàëèë êîëàòà è ñâîáîäíî çàïî÷íàë äà ùúêà èç ãðàäà è ðåãèîíà. Òîé å áèë çàäúðæàí. Îáðàçóâàíî å äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî. Ìàòåðèàëèòå ñà èçïðàòåíè â ïðîêóðàòóðàòà.
"Àïåëèðàì õîðàòà äà ñà ïî-òúðïåëèâè íà êîíòðîëíèòå ïóíêòîâå. Ëè÷íî ïðîâåðÿâàì – êúì ìîìåíòà èìà ïî 4-5 àâòîìîáèëà. Ðàáîòíèöèòå íÿìà äà ñòèãàò äî ðàáîòíèòå ñè ìåñòà çà 20 ìèíóòè, à çà 40. Òîâà íå å òîëêîâà ãîëÿì ïðîáëåì. Çà òàïè ìîæåì äà ãîâîðèì ñàìî ñóòðèí è âå÷åð, íî îòíîâî ïîä÷åðòàâàì, ÷å ñå ÷àêà îêîëî 20 ìèíóòè“, êîìåíòèðà ïðåä ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg øåôúò íà ïëîâäèâñêàòà ïîëèöèÿ ñòàðøè êîìèñàð Éîðàäí Ðîãà÷åâ.
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