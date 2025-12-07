Кои бяха хората, който се изненадаха от събирането на 100 000 в София и още десетки хиляди в цялата страна на 1 декември? Оказва се, че това са тези хора, които живеят в една по-стара информационна реалност. Правилата на политическата игра са по-различни, отколкото можем да си представим.Рени Трайкова е част от управителния съвет на организацията "Болкан фри мидия иншътив“, базирана в Брюксел. Заедно със свой технологичен партньор изготвя доклад за европейския парламент, който разкрива влиянието на TikTok на Балканите. Тя разполага с данни от последните часове, които разкриват мащаба на политизацията на младите българи, излезли по площадите за най-голямата масова демонстрация в съвременната история на България.Футболни ултраси, наемници, идеологически групи – експерти предупреждават, че провокаторите превръщат мирни демонстрации в инструмент на властта."За последния протест е имало около 488 хил. ангажирани, ангажимент на хора, които в TikTok са разпространявали нещо – свързано с този протест, което е било органично. И това е 70 пъти повече от обичайното“, каза Трайкова.Абсолютният рекорд ангажираност в TikTok, превърнал политиката в тема номер 1 за младите хора в България е без прецедент за нашата страна от съществуването на платформата.Данните показват, че зад всичко това няма инженеринг, а естествен гняв, натиснал спусъка на алгоритмите. Резултатът от тази лавина – рекордни по мащаб протести в София и в цялата страна, отваря очите ни за модела на новата информационна епоха и реалност.Мапчекинг е най-надеждата и призната платформата за преброяване на тълпи и масово събиране на хора на публични пространства. Инструментът отчита площ, гъстота на хората и използва алгоритми, които дават резултат, близък до последния демонстрант. На уплътнените с хора пространства има около 100 хиляди души, според платформата. Без да отчита текучеството на хора и хилядите в периферните пространства.Имало ли е в България друг случай на събиране на 100 хиляди души за политическа демонстрация едно място?Изкуственият интелект, върху черно-белите архиви разбива една 35-годишна легенда. Според която на 7 юни 1990 година на "Орлов мост“ и "Цариградско шосе“ са се събрали до 1 милион души. Платформата за измерване на маси хора е категорична, че дори с гъстота от 3,5 души на квадратен метър, дори да стигат до хотел "Плиска“.Станка Желева е дъщеря на лидера на опозицията тогава Желю Желев. Защо хората тогава бяха на площада дали най-голямата демонстрация в историята на България постигна своите цели?"Искаха да покажат тяхното огромно желание за промени, за цялата им надежда, че най-накрая България ще стане една демократична държава, ще стане част от Европа, ще стане част от цивилизования свят. Това беше една изключително позитивна енергия на хора, желаещи едно светло бъдеще, едно нормално европейско бъдеще“, разказа тя.Няколко дни след исторически рекордния митинг, партиите зад протеста губят изборите. Печели бившата комунистическа партия, срещу която са демонстрациите."Имаха всичките силови апарати, всички лостове на властта, имаха всички възможности да манипулират тия избори. Хората се страхуваха и те се погрижиха още повече. Те се страхуват, особено в провинцията“, каза Желева пред bTV.28 години преди създаването на TikTok и 14 години преди съществуването на Facebook, най-големият протест в историята на България е отбелязан, но цензуриран от централните медии в България."Те казаха, че група граждани се събрали на "Орлов мост“, защото така беше обявен митингът на СДС – група граждани. Националните медии, които видимо бяха контролирани от властта, но всички слушаха "Свободна Европа“, BBC, Deutsche Welle. Хората ходеха с транзистори по улицата. Четяха в-к "Демокрация“, спомня си Желева.Вестник "Демокрация“ достига 250 хиляди тираж. Равен на последователите на най-влиятелните в TikTok млади българи днес. Бившите комунисти управляват България до 1997 година, с кратко прекъсване между 1991 и 1992 г., когато със съдействието на ДПС и Ахмед Доган е свален първият проевропейски кабинет на Филип Димитров.Така, идва зимата на 1996 и 1997 г., когато десетки хиляди отново са на площада, но този път не с надежда, а с гняв и искат България най-накрая да скъса с комунистическото минало и след 52 години – да поеме нов геополитически курс. Към Европа.Но освен за геополитика, хората вече се борят и за оцеляване. 20 години преди раждането на TikTok, журналистът Томислав Русев и колегите му от "Дарик“ радио са единствената медия, която разказва на българите това, което се случва на площад Народно събрание през януари 1997 г.След няколкоседмични протести срещу управляващата социалистическа партия, на 10 януари 1997 година демонстранти обсаждат парламента в един от протестите, които се смятат за най-масови и ключови в историята ни."Всичко започва почти като на шега. Аз и няколко колеги в спортния отдел, няколко политически репортери, отидохме като протестиращи на протеста. Бяхме от първите, които имаха мобилни телефони. Аз с тях предавах футболни мачове. Нормално да се обадиш в редакция и да кажеш, наберете ни - тук се събират много хора. Започваме да предаваме в рамките на час-два пред тогавашния парламент. И изведнъж включихме, че първо става нещо голямо“, разказа Томислав Русев.Енергията на най-масовия политически митинг от 1990 г. накрая дава резултат и това е началото на нашия път към Европа. Подобно на преломните събития от 1997 г., когато затворената България започва да се отваря за света, историческият по мащаб 100-хилядиен протест от 1 декември не започва сега, смята Рени Трайкова.Според нея процесът започва още от 2013 година, когато имаше протест срещу задкулисието и той продължава до ден днешен. Тогава Пеевски е назначен за шеф на ДАНС."Видяхме, че в TikTok младото поколение или поколението, което реално израсна с протестите на родителите си, захрани тази голяма енергия на този процес и засега виждаме, че това е органично, че не е експлоатирано по никакъв начин задкулисно, чрез тези алгоритми, които видяхме, че са експлоатирани в Румъния, например“, допълни Трайкова.