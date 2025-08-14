Новини
Тихомир Безлов за шефските бонуси в АПИ: Изходът от проверките зависи от политическите съотношения в правителството
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:13
©
Според публичната информация над 2 200 000 лева са разпределени между 174 души за "Добре свършена работа".

Стана ясно, че прокуратурата е започнала проверка, вчера и регионалният министър е разпоредил да се проверява.

“През годините имаше много "подобни инциденти“ - раздадени бонуси, включително и в съдебната система. Аз не си спомням нещо драстично да се случи през този период“, коментира пред бТВ Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. По думите му изходът на проверките зависи от политическите съотношения в правителството.

"Знаете какво е ситуацията, как е конструирано правителството и че към едни политически сили има едно отношение, към други – друго“, отбеляза той.

Безлов посочи, че не помни някога да е установявано неправомерно раздаване или връщането на бонуси.

"Агенцията отговори, че в крайна сметка нищо не са нарушили, че всичко е правомерно. Предполагам, че е премислено как да се направи и че има опит в раздаването на премии“, коментира Безлов.

"Но проблемът на пътната агенция е нейният изключително негативен образ. С всички тези тежки инцидентни, за които се смята, че има вина. Различни тежки забавяния, които дразнят хората, изпуснати срокове и т.н.“, смята експертът.

"Голяма група хора – над 170 човека, получават едни немалки пари за тези 15 месеца. И има една тишина, никой не коментира тази тема, тази информация не излиза. И сега по някакъв неясен за мен канал, изведнъж стана тема. Очевидно е вярно, защото не бе отречено. Тоест едни хора, които са на ръководни позиции - на регионални и национални нива, пазят една вътрешна солидарност. Което в много отношения може да го интерпретираме и като злоупотреба със служебно положение. Интересната част е тази организация в тези институции. Те така успяват да запазят собственият си интерес, нарушавайки нашия интерес“, коментира Тихомир Безлов.

За него е интересно как информацията за раздадените бонуси е изтекла от агенцията.

Според него тези възнагражденията вероятно са за лоялност.

"От друга страна вероятно може би има някакви политически или локални клиентели - а това е форма те да се поддържат“, коментира експертът.

НАГЛОСТ безгранична!! ""Добре свършена работа". Къде,кога? Където загиват десетки по пътищата,заради дупки,кръпки,липса на знаци...?
