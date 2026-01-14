Румъния е загубила над 500 милиона евро фискални приходи заради нелегалния пазар на цигари, а България се оказва основният източник на този тип продукти през изминалата година. Темата коментира Тихомир Безлов – главен експерт в програма "Сигурност“ и старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио"Причините не са свързани само с криминални извършители. Основната причина е, че разликата в цените между българските и румънските цигари е много значителна. Тя се увеличи доста рязко това лято, когато Румъния увеличи акцизите върху акцизните си стоки заради бюджетния им дефицит. В Румъния цигарите са 2 евро повече. Българските в момента са между 3 и 3.60 евро спрямо румънските, които в момента са между 4.50 и 5 евро“, обясни Безлов.С влизането на България и Румъния в Шенген и падането на граничния контрол се наблюдава значителен ръст на румънски граждани, които се движат в пограничните градове и потребяват по-евтини български стоки, включително цигари, допълни експертът."Това, което по-скоро трябва да предизвика внимание, са българските криминални мрежи, които седят зад този износ, защото темата за криминалните участници от България в Румъния ни касае заради контингента, който по този начин получава добри приходи. 2016-2017 г. това стана доста видимо в крайдунавските градове. Това беше типичен криминален контингент и в България, и в Румъния. Освен този контингент, другият феномен, който предизвика румънският пазар на цигари, бяха големите организирани криминални мрежи, които бяха свързани основно с производството на незаконни цигари, т.е. български фабрики в България, които произвеждаха незаконно цигари. Те не продаваха в България, за да не бъдат проследявани, а продаваха главно в Румъния и Централна и Западна Европа. В Пловдив имаше няколко разбити такива фабрики, в Горна Оряховица, в Тутракан, в Дупница, в Ботевград, включително последната при Свиленград“, изброи Тихомир Безлов.Има неяснота дали част от цигарите, които се залавят в Румъния, идващи в България, са свързани с гръцки и турски незаконни производства.По думите му румънската полицейска организация за борба срещу незаконните цигари е доста фрагментирана. "Те имат доста проверки по граничните области и нямат вътре в страната такива специализирани структури, което им създава големи бели петна“, поясни Безлов.