Празниците обикновено се свързват с почивка, но за дома това е период на сериозно натоварване. Хладилникът работи извънредно, отоплението не спира, а водата тече повече от обикновено. Именно в тези дни се крият битови рискове, които съсипват настроението изключително ефективно.Една от коварните несгоди по празниците – празничната трапеза рядко се изяжда наведнъж. Ястията стоят, местят се, претоплят се и често се "дояждат“ по инерция. А, българинът си има възпитание, според което "грях е да изхвърляш храна“. Това обаче увлича редица рискове, ето кои са те според– Сготвена храна, оставена дълго време на стайна температура– Многократно претопляне на едно и също ястие– Препълнен хладилник, който не охлажда равномерно– Смесване на сурови и готови продуктиРезултатът не е просто развалена храна, а реален риск от хранителни натравяния, които масово се бъркат с "вирус“.Простото правило е скучно, но работи "ако не си сигурен, не го ядеш“.Минаваме на следващия, значителен разход за бюджета ни – отоплението.Зимните празници означават едно – отоплението работи на пълни обороти. Електромерът върти като полудял, но не е само това. Излизат и проблемите, които през сезона са били неглижирани.– Непочистени комини и уреди– Претоварени електрически инсталации– Допълнителни печки и духалки "за всеки случай“– Липса на проветряване в стремежа да се запази топлинатаКомбинацията от затворени помещения и отоплителни уреди повишава рискът от инциденти и натрупване на въглероден оксид – опасност, която няма мирис и не дава предупреждение.Топлината е комфорт, но въздухът остава необходимост. Дори по празниците.Повече хора вкъщи, повече готвене, повече миене. Канализацията и тръбите поемат ударно натоварване, а празничните дни са любимото време на запушванията и течовете.предупреждава за най-често срещаните грешки:– Изливане на мазнини в мивката– Хвърляне на остатъци от храна в сифона– Пренебрегване на капещи кранове "за след празниците“И, разбира се, аварията почти винаги се случва, когато няма майстори или са в празничен режим.Дано не ви сполети нито една от споменатите неволи и да имате вкусни, топли и уютни празници.