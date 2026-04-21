Русия, по всяка вероятност, ще възвърне до известна степен влиянието си в рамките на Европейския съюз, след като бившият президент на България Румен Радев, който е приятелски настроен към Кремъл, постигна убедителна победа на изборите, което ще позволи на партията му да сформира самостоятелно правителство. Този резултат бележи края на почти две десетилетия политически застой и коалиционно управление в България, която е член на ЕС и НАТО, пише The Washington Post. В Кремъл заявиха, че са "впечатлени“ от Радев и от резултата, постигнат само седмица след разгромната загуба на изборите на унгарския премиер Виктор Орбан, който до този момент беше най-важният съюзник на Москва в Европа.

"Все още е рано да се прави извод, че "общоевропейският климат“ по отношение на Русия ще се промени“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Той обаче представи изявленията на Радев като потенциално насочващи други европейски политици към по-"прагматичен диалог с Руската федерация“, въпреки решителната подкрепа на ЕС за Украйна.

Радев, бивш пилот на изтребител, който до януари заемаше до голяма степен церемониалната длъжност на президент на страната, се позиционира като популистки лидер на антикорупционните протести, които доведоха до падането на правителството през декември и предизвикаха осмите национални избори в България за последните пет години.

Но той също така постави под съмнение присъединяването на България към еврозоната през януари, което доведе до ръст на цените, и даде ясно да се разбере, че ще заеме по-проруска позиция, като последователно се противопоставяше на помощта за Украйна и заявяваше желанието си да възстанови отношенията с Москва, отбелязват журналистите.

След победата си, в знак за бъдещо потенциално напрежение в отношенията с ЕС, Радев заяви, че "силна България и силна Европа се нуждаят от критично мислене и прагматизъм“, и призова за създаването на нова архитектура на сигурността в Европа, повтаряйки ключовото стремеж на Кремъл.

"Европа стана жертва на собствените си амбиции да бъде морален лидер в света с нови правила“, обясни той пред журналистите.