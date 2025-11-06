Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
Автор: Росица Чинова 14:05Коментари (0)51
©
България подготвя ново законодателство, което ще позволи на страната ни да поеме контрола над важната петролна рафинерия в Бургас, собственост на санкционирания от Русия петролен гигант "Лукойл', предава The Independent.

Рафинерията в Бургас е единствената по рода си в страната и представлява жизненоважен актив от чуждестранната бизнес империя на "Лукойл". Компанията е поставена под санкциите от САЩ заради войната в Украйна.

Междувременно международната обстановка остава напрегната. Руският президент Владимир Путин нареди подготовката за изпитанията на ядрените оръжия, след като миналата седмица американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще проведат първи тестове след повече от три десетилетия, твърдейки, че основни съперници като Китай и Русия вече извършват такива тайно.

На същата среща Путин заповяда засилена защита на руските петролни рафинерии от атаки с украински дронове и подписа закон за разполагане на милиони резервисти с тази цел.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Осем години затвор за 63-годишен мъж от Сатовча за опит за убийство на полицай
Осем години затвор за 63-годишен мъж от Сатовча за опит за убийство на полицай
14:07 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Спецакция на СДВР, НАП и БАБХ: В склад са открити над 26 тона месо с неясен произход
Спецакция на СДВР, НАП и БАБХ: В склад са открити над 26 тона месо с неясен произход
17:09 / 04.11.2025
Лиляна Павлова: България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край
Лиляна Павлова: България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край
09:32 / 04.11.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Арести заради "черно тото"
Бюджет 2025 на Община Бургас
Отношенията София-Скопие
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: