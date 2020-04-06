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|Òåçè ñà äâàìàòà, áðóòàëíî ïðåáèëè âúçðàñòåí ÷îâåê â Òðèëèñòíèê
Ñëåä êàòî áèë ïîäàäåí ñèãíàë íà òåë. 112, íåçàáàâíî ñà áèëè ïðåäïðèåòè îïåðàòèâíî – èçäèðâàòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ îò ñëóæèòåëè íà îòäåë "Êðèìèíàëíà ïîëèöèÿ“ êúì ÎÄ íà ÌÂÐ – Ïëîâäèâ è íà ÐÓ íà ÌÂÐ-Òðóä, ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà Îêðúæíà è Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà, ãð. Ïëîâäèâ. Ãðàáåæúò å áèë ðàçêðèò ñàìî çà íÿêîëêî ÷àñà, êàòî ñà óñòàíîâåíè è çàäúðæàíè èçâúðøèòåëèòå íà ïðåñòúïëåíèåòî – Ïàâåë À., íà 32 ã., è Àíãåë Ì., íà 16 ã.,îò ñ. Òðèëèñòíèê.
Äíåñ äâàìàòà ùå áúäàò ïðèâëå÷åíè êúì íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò çà èçâúðøåíèÿ â ñúó÷àñòèå ãðàáåæ /ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 198, àë.1, âð. ÷ë. 20, àë.2 îò ÍÊ, à çà íåïúëíîëåòíèÿ èçâúðøèòåë è âð. ÷ë. 63, àë.1, ò.3 îò ÍÊ/ è ùå áúäàò çàäúðæàíè îò íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð çà ñðîê îò 72 ÷àñà, â ðàìêèòå íà êîèòî ïðåäñòîè äà áúäå âíåñåíî èñêàíå äî ñúäà çà âçåìàíå ñïðÿìî òÿõ íà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà“. Íåïúëíîëåòíèÿò Àíãåë å áèë îñúæäàí çà èçâúðøåíî îò íåãî áëóäñòâî ïðåç 2019 ã., êàòî íàñòîÿùîòî ìó äåÿíèå å èçâúðøåíî â ðàìêèòå íà îïðåäåëåíèÿ ìó îò ñúäà èçïèòàòåëåí ñðîê íà óñëîâíîòî îñúæäàíå.
Ïðåäâèäåíèòå îò çàêîíà íàêàçàíèÿ çà ïðåñòúïëåíèåòî â êîåòî äâàìàòà ùå áúäàò îáâèíåíè, ñà ñúîòâåòíî: ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà ñðîê îò 3 äî 10 ãîäèíè – çà ïúëíîëåòíèÿ èçâúðøèòåë è ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà ñðîê äî 3 ãîäèíè – çà íåïúëíîëåòíèÿ. Ðàçñëåäâàíåòî ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà, êàòî äî ìîìåíòà, ñà áèëè èçâúðøåíè ðàçïèòè íà ñâèäåòåëè, îãëåä, ïðåòúðñâàíå è èççåìâàíå. Èççåòè ñà âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà. Ïðåäñòîè íàçíà÷àâàíå íà åêñïåðòèçè.
Ïðèçîâàâàìå ãðàæäàíèòå, àêî ñà ïîñòðàäàëè îò ïðåñòúïëåíèÿ, èçâúðøåíè îò àìàòà îáâèíÿåìè, äà ñå îáàäÿò è ïîäàäàò ñèãíàë â ÌÂÐ èëè Ïðîêóðàòóðàòà.
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