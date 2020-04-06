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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 13:24 / 06.04.2020Êîìåíòàðè (80)32
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âèæ ãàëåðèÿòà
Íà 5 àïðèë 2020 ã. â ñåëî Òðèëèñòíèê, îáë. Ïëîâäèâ, ìåæäó 00,10 è 00,30 ÷àñà å áèë èçâúðøåí ãðàáåæ â äîìà íà 86-ãîäèøåí ìúæ. Äâàìà èçâúðøèòåëè âëåçëè â äîìà íà âúçðàñòíèÿ ìúæ, êàòî ðàçáèëè âõîäíàòà âðàòà. Òå ìó íàíåñëè óäàðè â ëèöåòî, ñëåä êîåòî ïðåðîâèëè æèëèùåòî è îòêðèëè è îòíåëè ïîðòôåéë, â êîéòî èìàëî 100 ëåâà è ëè÷íè äîêóìåíòè. Äâàìàòà èçáÿãàëè, êàòî âçåëè ïàðèòå è èçõâúðëèëè ïîðòìîíåòî.  Òå ñà ïîäãîòâèëè è êàôå ìàøèíà çà îòíåìàíå.

Ñëåä êàòî áèë ïîäàäåí ñèãíàë íà òåë. 112, íåçàáàâíî ñà áèëè ïðåäïðèåòè îïåðàòèâíî – èçäèðâàòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ îò ñëóæèòåëè íà îòäåë "Êðèìèíàëíà ïîëèöèÿ“  êúì ÎÄ íà ÌÂÐ – Ïëîâäèâ è íà ÐÓ íà ÌÂÐ-Òðóä, ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà Îêðúæíà è Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà, ãð. Ïëîâäèâ.  Ãðàáåæúò å áèë ðàçêðèò ñàìî çà íÿêîëêî ÷àñà, êàòî ñà óñòàíîâåíè è çàäúðæàíè èçâúðøèòåëèòå íà ïðåñòúïëåíèåòî – Ïàâåë À., íà 32 ã., è Àíãåë Ì., íà 16 ã.,îò ñ. Òðèëèñòíèê.

Äíåñ äâàìàòà ùå áúäàò ïðèâëå÷åíè êúì íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò çà èçâúðøåíèÿ â ñúó÷àñòèå ãðàáåæ /ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 198, àë.1, âð. ÷ë. 20, àë.2 îò ÍÊ, à çà íåïúëíîëåòíèÿ èçâúðøèòåë è âð. ÷ë. 63, àë.1, ò.3 îò ÍÊ/ è ùå áúäàò çàäúðæàíè îò íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð çà ñðîê îò 72 ÷àñà, â ðàìêèòå íà êîèòî ïðåäñòîè äà áúäå âíåñåíî èñêàíå äî ñúäà çà âçåìàíå ñïðÿìî òÿõ íà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà“. Íåïúëíîëåòíèÿò Àíãåë å áèë îñúæäàí çà èçâúðøåíî îò íåãî áëóäñòâî ïðåç 2019 ã., êàòî íàñòîÿùîòî ìó äåÿíèå å èçâúðøåíî â ðàìêèòå íà îïðåäåëåíèÿ ìó îò ñúäà èçïèòàòåëåí ñðîê íà óñëîâíîòî îñúæäàíå.

Ïðåäâèäåíèòå îò çàêîíà íàêàçàíèÿ çà ïðåñòúïëåíèåòî â êîåòî äâàìàòà ùå áúäàò îáâèíåíè, ñà ñúîòâåòíî: ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà ñðîê îò 3 äî 10 ãîäèíè – çà ïúëíîëåòíèÿ èçâúðøèòåë è ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà ñðîê äî 3 ãîäèíè – çà íåïúëíîëåòíèÿ. Ðàçñëåäâàíåòî ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà, êàòî äî ìîìåíòà, ñà áèëè èçâúðøåíè ðàçïèòè íà ñâèäåòåëè, îãëåä, ïðåòúðñâàíå è èççåìâàíå. Èççåòè ñà âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà. Ïðåäñòîè íàçíà÷àâàíå íà åêñïåðòèçè.

Ïðèçîâàâàìå ãðàæäàíèòå, àêî ñà ïîñòðàäàëè îò ïðåñòúïëåíèÿ, èçâúðøåíè îò àìàòà îáâèíÿåìè, äà ñå îáàäÿò è ïîäàäàò ñèãíàë â ÌÂÐ èëè Ïðîêóðàòóðàòà.









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,,ÍÅ Å ÂÈÍÎÂÅÍ ÒÎÇÈ ÄÅÒÎ ßÄÅ ÎÒ ÁÀÍÈÖÀÒÀ À ÒÎÇÈ ÊÎÉÒÎ ÌÓ ÏÎÇÂÎËßÂÀ" , â òàçè âðúçêà äîêàòî ÄÚÐÆÀÂÀÒÀ èì ïîçâîëÿâà ÂÑÈ×ÊÎ È äàæå èì ÏËÀÙÀ ÑÌÅÒÊÈÒÅ ,åìè è àç äà ñúì.....ÊÎÉÒÎ È ÄÀ Å ......íèòî ùå ðàáîòè íèòî ùå èìà ÑÒÐÀÕ îò íåùî.
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