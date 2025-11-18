ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежък инцидент в София: Момиче е блъснато на пешеходна пътека край гара "Захарна фабрика"
По данни на полицията жена е била блъсната на пешеходна пътека край гарата. На мястото са били изпратени екипи на полицията. Пострадалата е откарана с линейка за преглед. Все още не е ясно състоянието й.
