Катастрофа със загинали по пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч, предадеСигналът за произшествието е постъпил около 14:40 ч. Инцидентът е станал при удар между два леки автомобила.От полицията изясняваят, че все още не е ясен точният брой на загиналите лица. Образувано е досъдебно производство. Изясняват се причините за катастрофата.От Агенция "Пътна инфраструкутра" съобщиха, че временно e ограничено движението в участъка заради инцидента. Обходният маршрут е: Дерманци - Тодоричане - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно.