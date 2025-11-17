ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежка катастрофа с два камиона затвори пътя София - Варна, има пострадал
© Илюстративна снимка
Инцидентът е станал около 17:30 часа за разклона село Малиново, област Ловеч. Към този момент движението е спряно и в двете посоки, а колите изчакват на място.
Още по темата
/
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
28.10
Още от категорията
/
Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания - били "принудени" да извършват жестокостите
14.11
"Купува й храна, като печели и доверието й": Момиче източи 30 000 лв. от сметката на пенсионерка в София
08.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.