Тежка катастрофа край Радомир отне два живота, четирима са в критично състояние
Инцидентът е станал в участъка между селата Стефаново и Друган при изключително тежък сблъсък. Според първоначална информация единият автомобил е ударен челно, докато при другата кола ударът е бил страничен, което е довело до фатални последици.
На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, като се е наложило пожарникари да режат ламарините, за да извадят затиснатите хора.
Пострадалите са транспортирани в болница в критично състояние. Районът остана отцепен за часове, докато течаха огледите на криминалистите. Тепърва ще се изясняват причините за инцидента и дали става въпрос за неправилна маневра или превишена скорост.
