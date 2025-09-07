Новини
Тестовият период приключи. Глоби за превишена средна скорост започват да пристигат
Автор: Петър Дучев 08:41
© Булфото
От 00:00 часа започна прилагането на секционен контрол за измерване на средната скорост на движение по определени участъци от републиканската пътна мрежа.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което ще налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.

Национално тол управление има техническа готовност за включване на 126 отсечки от републиканската пътна мрежа с обща дължина около 1200 км. Очаква се издаване на методическите указания от Министерството на вътрешните работи, след което тези участъци могат поетапно да бъдат включени в реален секционен контрол на средната скорост. Предвижда се до края на годината целият планиран обхват от 126 отсечки да започне реално да функционира.

До 4 септември отсечките, преминали първоначална проверка са 16 и са следните:

· АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица;

· АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански;

· Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци;

· I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино;

· I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно;

· I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник;

· I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор.

