ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тестовият период приключи. Глоби за превишена средна скорост започват да пристигат
Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което ще налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.
Национално тол управление има техническа готовност за включване на 126 отсечки от републиканската пътна мрежа с обща дължина около 1200 км. Очаква се издаване на методическите указания от Министерството на вътрешните работи, след което тези участъци могат поетапно да бъдат включени в реален секционен контрол на средната скорост. Предвижда се до края на годината целият планиран обхват от 126 отсечки да започне реално да функционира.
До 4 септември отсечките, преминали първоначална проверка са 16 и са следните:
· АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица;
· АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански;
· Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци;
· I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино;
· I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно;
· I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник;
· I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 23
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
Огнеборци, горски и доброволци атакуват пожара в Кюстендилско
15:56 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: