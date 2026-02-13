Васил Терзиев на брифинг вчера.
Откъсът от брифинга го сподели в профила си в Х днес.
Никога не съм виждал някой от хората на Петрохан да бъде със запасан пистолет. За наркокартели никога не е ставало дума. Говорили сме за бракониери и за сечта в буковата гора. Има канали, но добре е да отговарят за това службите. Знам, че те са се занимавали с будизъм и източни практики, но аз съм най-нормален човек, който ходи на църква. Вярвам в традиционното образование. И да ми пришиват всичките тези гнусотии, които се казаха, ми е изключително обидно. Поредният клин и разделение. Търси се политически дивидент, защото идват изборите.
ФОКУС припомня, че вчера кметът на София каза още, че е познавал Калушев от близо 3-4 години и че той самият също е дарявал средства на групата за опазване на гората.
