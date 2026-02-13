Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Като съм спонсорирал "Пирогов" да не би да имам отношение към това, че те примерно са направили някакви злоупотреби със Здравната каса? Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг вчера. 

Откъсът от брифинга го сподели в профила си в Х днес. 

Никога не съм виждал някой от хората на Петрохан да бъде със запасан пистолет. За наркокартели никога не е ставало дума. Говорили сме за бракониери и за сечта в буковата гора. Има канали, но добре е да отговарят за това службите. Знам, че те са се занимавали с будизъм и източни практики, но аз съм най-нормален човек, който ходи на църква. Вярвам в традиционното образование. И да ми пришиват всичките тези гнусотии, които се казаха, ми е изключително обидно. Поредният клин и разделение. Търси се политически дивидент, защото идват изборите. 

ФОКУС припомня, че вчера кметът на София каза още, че е познавал Калушев от близо 3-4 години и че той самият също е дарявал средства на групата за опазване на гората. 