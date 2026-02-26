след като беше съобщено, че Еропейската прокуратура е установила, че тя е виновна за тежко нарушение.
В обращението на Европрокуратурата не се уточнява какво е то. Колегията е отложила решението си за конкретната санкция. Уточнява се обаче, че предвид сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, която носи длъжността европейски прокурор, не се изключва освобождаване от поста.
На въпроса какво се е случило, Теодора Георгиева заяви: "Не знам. Вие медиите питахте много пъти какво се е случило и не получихте отговор. Аз също искам да получа отговор. Даването на информация, която е известна за целия български народ, няма как да е нещо тайно. Аз не мога да разбера какво точно е нарушението ми“.
По думите ѝ пет съдии от Съда на Европейския съюз са казали, че няма нарушение, а основание за налагане на забележка.
DrLaxslax
преди 2 ч. и 11 мин.
Както би казал Рене Артоа от Ало, ало - глупава жено, чети и пак чети. За щастие, това което си мислиш за правилно в България, е неприемливо в Европа.
