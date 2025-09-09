Temu и Shein бавно убиват производството на дрехи

© Промените в потребителските навици с нарастващото пренасочване на гръцките домакинства, и особено на младите хора, към китайски онлайн платформи за търговия на дребно като Temu и Shein, започнаха да нанасят удар върху местните и международните марки, съобщават ръководители на местния пазар на дрехи пред Kathimerini, въпреки че продажбите на дребно в Гърция отбелязаха незначително увеличение през първата половина на годината.



"На международните изложения всички признават, че хоризонтът напред е облачен“, каза ръководител от индустрията за облекло, улавяйки настроението, преобладаващо в сектора след посещения на скорошни изложения в чужбина.



Според неотдавнашно съобщение на Greek Fashion, гръцката асоциация на плетачните и конфекционните облекла, през първата половина на 2025 г. секторът на облеклото и текстила изглежда ще продължи да бъде изправен пред силен натиск.



Продажбите на дребно на вътрешния пазар остават слаби и са проблем за всички бизнеси, насочени към гръцкия пазар. Поради това, според асоциацията, продажбите на дрехи на дребно на вътрешния пазар са отбелязали незначително увеличение от 0,6%, "ясно по-ниско от инфлацията“. Стойността на продажбите на дрехи на дребно е възлизала на 1,68 милиарда евро през първата половина на 2025 г., в сравнение с 1,67 милиарда евро през първата половина на миналата година.







"Има по-широк натиск върху пазара, като продажбите са "замразени“. Увеличението е по-ниско от инфлацията, следователно има намаление на обема на продажбите“, съобщават източници от асоциацията.



Износът на гръцки дрехи също е намалял. Износът на сектора облекло-текстил е отбелязал спад от 4,6%, което се дължи изключително на намалението на износа на памук. С тези данни общата стойност на износа през първата половина на 2025 г. възлиза на 836 милиона евро, в сравнение с 876 милиона евро през 2024 г. Благодарение на доброто представяне на двумесечния период май-юни, износът на дрехи показва леко увеличение от 1,3% и достига 400 милиона евро. Износът на текстил също отбелязва увеличение, за разлика от износа на памук, който се свива с 22%.



В същото време обаче вносът също отбеляза увеличение от 6,5%. Следователно, за целия сектор на облеклото и текстила, той възлиза на 1,69 милиарда евро на стойност през 2025 г. в сравнение с 1,6 милиарда евро за същия период на миналата година. Увеличението на вноса на текстил е по-голямо, което води до увеличение от 10%, докато вносът на дрехи се е увеличил до 6,2%.



Въпреки това, както отбелязват пазарни мениджъри, проникването на китайските платформи за електронна търговия в гръцките домакинства непрекъснато се увеличава, като мнозина виждат ефект дори при посещения на физически магазини на главните улици.