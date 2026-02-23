ЗАРЕЖДАНЕ...
Температурите падат утре, нахлува студен фронт
©
В планините ще е облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Ще духа силен, по високите части временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще е предимно облачно. След обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие временно интензивни и повече по количество. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
Още по темата
/
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем. В опасните точки има екипи
21.02
АПИ припомни денонощния телефон, от който граждани и фирми да получат актуална информация за обстановката във всяка точка
21.02
Още от категорията
/
23-ма останаха без багаж в Шарм ел-Шейх: Външно е в контакт с туроператора, работи се туристите да получат куфарите си
18:56
Интересен празник е днес
08:59
Георги Милков: Възможно е военните самолети на Летище "Васил Левски" да са свързани с логистиката по подготовка на евентуална капания срещу Иран
22.02
Диана Дамянова: Когато човек е на висока длъжност, трябва настойчиво да изисква от назначенията си да разкрият всичко мръсно от гардероба си
21.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.