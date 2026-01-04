ЗАРЕЖДАНЕ...
Температури до 12° в Благоевград
©
Днес ще бъде предимно облачно с временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в северозападните райони и Рило-Родопската област ще има превалявания от дъжд. Южният вятър в районите, разположени северно от планините и в Източна България отново ще се усили. Най-високите дневни температури ще са в много широки граници – от 2° в крайните северозападни райони до 17°-18° в Източна България, за София – около 14°. В Благоевград те ще достигат до 12°.
В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има превалявания от слаб сняг, в местата по-ниски от 1800 метра надморска височина - от дъжд. Ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.
По Черноморието през нощта ще бъде облачно с валежи от дъжд, но още сутринта валежите ще спрат, а през деня и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 9 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 4 мин. и изгрява в 18 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.
Още от категорията
/
Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за баничка, но въпреки това получават рестото си в евро
03.01
Домашен музей на българския лев: Българи капсулират левове за вечни времена, търговци продават и ключодържатели
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на р...
21:31 / 03.01.2026
Кадри на автомобила, върху който падна дърво и уби майка на две д...
20:57 / 03.01.2026
Димитър Манолов: Нова редовна план-сметка е малко вероятна преди ...
19:20 / 03.01.2026
Колони от автомобили на границата с Турция, изчакването е над 2 ч...
18:23 / 03.01.2026
Директорът на ПП "Витоша" след фаталния инцидент: Дървото е било ...
17:45 / 03.01.2026
Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече...
16:39 / 03.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.