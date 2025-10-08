Теменужка Петкова: Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни

© Резултати са достатъчно краснорачеви. Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова преди редовно заседание на Министерски съвет, предаде репортер на "Фокус".



"Мога да предоставя данни, които са на база действащо законодателство по отношение на разходите за персонал, социални и здравни осигурявания (в това число и пенсии), както и капиталови разходи. От началото на 2025 г. до настоящия момент разходи за персонал са изплатени в повече спрямо 2024 г. в размер над 3 млрд. лв. – това е ръст от 18,2%. Във функция "Образование" са изплатени в повече през 2025 г. разходи за заплати и други възнаграждения с над 900 млн. лв. През 2025 г. във функция "Здравеопазване" са изплатени в повече с 98 млн. лв. спрямо 2024 г. За функция "Отбрана" спрямо 2024 г. са изплатени в повече запллати и други възнаграждения над 633 млн. Функция "Полиция, вътрешен ред и сигурност“ са изплатени в повече 1 млрн. 280 млн. и 500 хил. лв спрямо миналата година. Социалните и здравноосигурителните плащания през 2025 г. до този момент са с 4 млрд. 161 млн. лв. повече спрямо 2024 г. - тук ръстът в пенсиите е 11,2%", обясни тя.



