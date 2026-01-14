Гроздан Караджов по време на пускането в употреба на пощенско-филателното издание "България в еврозоната“. Изданието бе валидирано от министрите Гроздан Караджов и Теменужка Петкова, и художника на проекта доц. Ненко Атанасов.
Вицепремиерът Караджов обясни, че подобна промяна в номинала на българските пощенски марки се случва за втори път. "След Освобождението първите марки на младата българска държава са били отпечатвани в сантими и франкове, а с въвеждането на Златния български лев през 1880 г. започват марките да се отпечатват в левове“, изтъкна Караджов.
"През следващите повече от 140 години в левове са издадени близо 6000 български пощенски марки, които документират най-важните моменти от нашата съвременна история. Днес с тази марка затваряме един цял исторически и колекционерски цикъл“, посочи вицепремиерът.
"Пожелавам на тази марка да премине много граници – така, както образите на Мадарския конник, на Св. Иван Рилски и на Паисий Хилендарски ще пътуват свободно из Европа и ще бъдат в портфейлите на милиони европейци“, каза още той. Вицепремиерът Караджов посочи, че всички пощенски марки с номинал в левове ще продължат да се продават в мрежата на Български пощи до изчерпване на наличните количества, като цените им ще бъдат превалутирани по официалния курс към еврото.
Министърът на финансите Теменужка Петкова от своя страна заяви, че с приемането на България в еврозоната приключва процесът по пълна интеграция на страната ни в рамките на Европейския съюз. "Това е дългогодишна мечта за поколения българи и аз се радвам, че именно това правителство успя да я осъществи и България днес да заеме своето достойно място сред държавите членки на еврозоната. Ползите от приемането на България в еврозоната са безспорни - това означава, на първо място, икономическа, финансова и ценова стабилност. Означава много повече инвестиции, означава икономически растеж, по-високи доходи, облекчение при пътуването на всички български граждани в чужбина, както и минимизиране на много сериозни разходи по отношение на бизнеса, свързани с превалутирането“, подчерта още Петкова.
Финансовият министър благодари на българските граждани, и на българския бизнес за това, че приемането на еврото в България се осъществява изключително плавно. По думите й няма никакви сътресения и всички тези страхове, които се опитваха да бъдат насаждани сред обществото, се оказаха напълно неоснователни. "Оттук нататък предстои единствено и само да черпим ползите от това, че България е в еврозоната. Всички институции, които имат отношение към процеса по въвеждането на еврото, са на своето място и упражняват своите правомощия, така че процесът да бъде максимално плавен и да бъде съобразно спазването на Закона за въвеждане на еврото в Република България“, посочи министър Петкова.
