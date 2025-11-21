Теменужка Петкова от парламентарната трибуна.
По думите ѝ размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа, изразено като дял от Брутния вътрешен продукт за 2026 година, е дефицит от 3% от БВП.
"Размерът на бюджетното салдо на сектор "Държавно управление" на начислена основа, изразен като дял от БВП за 2026, е също дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт", каза още тя.
Петкова посочи, че фискалната политика цели да гарантира дългосрочната устойчивост на публичните финанси.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.