Теменужка Петкова: Членството в еврозоната значи по-високи доходи

© "Няма страна членка на Европейския съюз, която да е приела еврото и в която икономическият растеж да се е забавил. Членството в еврозоната значи повече инвестиции, повече работни места, а с това и по-високи доходи“. Това каза министъра на финансите Теменужка Петкова в Търговище.



По думите й членството ни в еврозоната ще донесе безспорни ползи и ще допринесе за икономическа и ценова стабилност, намаляване на разходи за превалутиране и други.



"Няма страна членка на Европейския съюз, която да е приела еврото и в която икономическият растеж да се е забавил. Членството в еврозоната значи повече инвестиции, повече работни места, а с това и по-високи доходи“, категорична бе министър Петкова.



Търговище бе домакин на информационна среща, част от националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. В срещата участваха министърът на финансите Теменужка Петкова, кметът д-р Дарин Димитров, представители на държавни институции, местните власти и други.



По време на срещата зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разясни, че е важно гражданите да знаят, че въвеждането на еврото не налага преподписване на трудовите договори. Не е необходимо да се извършват промени и по други документи, свързани с извършване на социални плащания.



Велин Пеев от Министерството на финансите представи подробна информация за превалутирането, принципите на автоматичност, снабдяването с евробанкноти и всички аспекти по въвеждането на валутата от 1 януари 2026 година.



Главният икономист на КНСБ Любослав Костов предостави данни за ползите от въвеждане на единната европейска валута в Литва, Латвия, Естония и Хърватия през различните години.



Специално мобилно приложение, чрез което хората могат да подават сигнали при констатиране на нарушения от страна на търговците пък е разработила Комисията за защита на потребителите, обясни Цветан Христов. Той призова при съмнения за злоупотреби и некоректни практики гражданите да се колебаят да сигнализират.



В дискусията взеха участие още представители на Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор и Националния осигурителен институт, които разясниха основните стъпки и срокове при въвеждането на новата валута. По време на срещата внимание бе обърнато и на подготовката на институциите за обслужване на гражданите.



Националната информационна кампания за въвеждане на еврото продължава. В рамките й ще бъдат организирани редица срещи във всички областни градове, както и в по-малки общини в страната.