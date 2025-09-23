ЗАРЕЖДАНЕ...
|Теменужка Петкова: България няма да променя данъчната си политика
"Това е препоръка в средносрочен план, когато постигнем оптимизация на разходите, свързани със здравеопазване, с образование, с инфраструктура, те предлагат да се помисли, да се преосмисли за друг подход“, посочи още Петкова.
Министърът обърна внимание и рисковете, които Международния валутен фонд посочва, като обобщи, че политическата несигурност ще има негативно влияние върху обстановката след приемането на еврото в България.
"Евентуалното връщане на политическата несигурност ще доведе до това да не могат да бъдат реализирани ползите от въвеждането на еврото в Република България. В тази връзка искам да обърна внимание на колегите от ПП – ДБ, които неистово искат да свалят правителството, просто до какво ще доведе това и къде ще стигне държавата. Те трябва да си дадат много ясна сметка“, категоричка бе Теменужка Петкова.
Тя бе категорична и, че въвеждането на еврото у нас няма да повлияе по негативен начин на финансовата политика на страната ни. Каза и, че правителството не предвижда увеличение на никакви данъци. Повече вижда във видеото.
