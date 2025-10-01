ЗАРЕЖДАНЕ...
|Телефоните в България ще пропищят днес в 11 часа
В тренировката ще участват и интегрираните локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия.
Тренировката ще се извърши за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.
Системата BG-ALERT ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език. Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства. За получаването им е необходимо активиране на канала с "Тестови сигнали“ чрез менюто на устройството от страна на потребителите.
Припомняме, че системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври - в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.
