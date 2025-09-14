Новини
Текат проверки на училищните автобуси
Автор: Емануела Вилизарова 12:36Коментари (0)63
От 14 август 2025 г. ИА "Автомобилна администрация“ започна проверки на автобусите, които ще превозват деца и ученици през новата учебна година.

До момента са инспектирани близо 1000 автобуса с договори за ученически превози. Съставен е един акт на водач за липса на валиден технически преглед и са дадени 36 предписания за отстраняване на несъответствия. Те са свързани основно с обозначаването на автобусите с табели за превоз на деца, заверки на пожарогасители, смяна на гуми, валидност на техническите прегледи и удостоверенията за допълнителен преглед на оборудването им.

До 14 септември инспекторите на ИА "Автомобилна администрация“ ще извършват превантивен контрол във фирмите, които ще превозват ученици през новата учебна година. Основната цел е да се провери дали превозвачите отговарят на всички изисквания и дали автобусите са технически изправни.

От първия учебен ден до края на септември проверките ще продължат и на пътя. Инспекторите ще следят за техническото състояние на автобусите, валидността на документите и изпълнението на вече дадените предписания.

Контролът ще продължи през цялата учебна година, включително и по време на ваканциите, за да се гарантира сигурността на децата и учениците при пътуване.

