Тече вътрешна проверка на летище Варна след сигнал на пътник, че от багажа му са изчезнали някои неща
Съгласно международните правила за въздушен превоз, отговорността за чекирания багаж се носи от авиокомпанията от момента на приемането му до предаването му на пътника. При съмнения за липси или повреди по регистрираните багажи, пътниците следва своевременно да им бъде съставен протокол за нередности, като същите могат да се обърнат към съответната авиокомпания за последващи действия. При необходимост и след приключване на проверката, ще предоставим допълнителна информация, подчертаха пред медията от летището.
Случаят е от 6 януари 2026 г., когато мъж (Алекс Д.) публикува в групата на Варна във Facebook, че е била извършена кражба от чекирания му багаж по време на полет от Варна до Нюрнберг. По думите му, на 6 януари 2026 г. той е пътувал с Wizz Air с полет W6453 от Летище Варна до Нюрнберг. Куфарът му пристигнал, но част от съдържанието липсвало. Според разказа, от чекирания багаж са изчезнали 1 стек цигари; 2 чисто нови парфюма (Armani и Gissada) и фланелка Calvin Klein.
"Това е нагло ровене и крадене от чужд багаж, след като е чекиран и извън контрола на пътника. Някой си е отворил чантата ми и си е взел каквото му хареса. Това се нарича кражба!“, пише авторът и отправя остри критики както към авиокомпанията, така и към летище Варна: "Срам и позор за летище Варна и за Wizz Air, че допускат подобни крадци да имат достъп до багажа на хората.“
Случаят предизвика вълна от реакции в социалната мрежа.
