Театър "София" също отстрани актьора Росен Белов

© Актьорът Росен Белов, който заедно с д-р Станимир Хасърджиев, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче, е отстранен от театър "София". Това стана ясно от официална позиция, публикувана във Facebook страницата на театъра.



По-рано днес ви съобщихме, че актьорът е отстранен от детска театрална работилница "Arcadia Fusion ART“.



"Фокус" публикува цялата позиция на театър "София" без редакторска намеса:



Във връзка с медийни публикации, свързващи името на актьора от "Театър София“ Росен Белов със съпричастност в извършено престъпление, както и с оглед твърденията за наложени му мерки за неотклонение от компетентните органи, ръководството на Театър "София“ заявява, че го отстранява от участие в представленията си до изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.



На сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни, чиито морални и човешки принципи не допускат толерантност към подобни деяния. Разчитаме на активността на правоохранителните органи да ги потвърдят или разсеят в кратки срокове.



