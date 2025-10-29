ЗАРЕЖДАНЕ...
|Театрална работилница "Arcadia Fusion ART" проговориха за скандала с Росен Белов
Скъпи приятели на театралната ни работилница. Изчакахме няколко дни, преди да споделим този текст, за да можем всички да го възприемем в по-спокойна обстановка.
В изкуството, няма място за политика то е поле на вдъхновение, почтеност и смисъл. А работата с деца, отдали сърцето си на изкуството, е едно от най-благородните и вдъхновяващи занимания, които човек може да има. На това вдъхновение сме посветени вече повече от десет години с любов, отговорност и професионализъм.
Резултатите от нашата обща работа се виждат в многобройните награди от фестивали, в отличната успеваемост на нашите възпитаници и най-вече в човечността, увереността и приятелството, които изкуството създаде между тях. През годините с театралната ни школа са работили десетки водещи творци, като преподаватели, драматурзи, режисьори, музиканти и сценографи. Благодарни сме на всеки от тях за приноса му към успеха на децата и на театралната работилница. Събитията от последната седмица, свързани с един от нашите преподаватели, изненадаха и разтърсиха всички ни.
На база на публичната информация реагирахме незабавно– преподавателят бе отстранен от състава на театралната ни работилница. Това решение не е присъда и не е позиция по въпроса за вина или невинност–за това има компетентен съд. Нашата цел беше единствено да предпазим децата, родителите и школата от неверни внушения и спекулации.
Организацията на нашата работа винаги е гарантирала сигурност–всяка репетиция се провежда от най-малко двама преподаватели, а често и повече. Помещенията са под видеонаблюдение, а ние поддържаме постоянен диалог с родителите, за да можем да следим развитието и нуждите на всяко дете.
Живеем във време, в което апатията и агресията често засенчват доброто.
Затова вярваме, че изкуството е пътеводна светлина, то помага на младите хора да намерят себе си, приятелска среда и да се изградят като личности.
Разбираме обществения интерес към казуса, но не можем да приемем клеветите и опитите за злоупотреба с името на школата.
Ние винаги сме работили открито и ще продължим да го правим.
Още от деца сме учени да казваме "извинявай“, не защото това ни прави слаби, а защото ни прави човеци. Извинението е сила, не отстъпление, то е акт на осъзнатост и смелост, която отличава зрелия човек. Не бива да има популизъм, на гърба на децата. Ще продължим да работим така, както винаги сме го правили с любов, отговорност и вяра в силата и значимостта на изкуството .
С благодарност,
Екипът на Театралната работилница "Аркадия ФюжънАрт"
"Фокус" припомня, че вчера Софийският градски съд остави в ареста бившия директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев. Промениха мерките на актьора и гръцкия модел Анастасиос Михаилидис от домашен арест в "задържане под стража", а в ареста остава и четвъртият обвиняем - бившият военнослужещ Симеон Дряновски.
