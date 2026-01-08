ЗАРЕЖДАНЕ...
Тази сутрин: Минус 4 градуса В София и плюс 4 в Благоевград
©
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София минус 4 градуса
- Пловдив 8 градуса
- Варна 12 градуса
- Бургас 12 градуса
- Русе 1 градус
- Стара Загора 11 градуса
- Благоевград 4 градуса
Още по темата
/
Крумовград се наводни
07.01
Meteo Balkans предупреди: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
07.01
Още от категорията
/
Ивановден е!
07.01
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01
АББ: Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро без никакви такси до края на месец юни
06.01
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
АПИ с апел към шофьорите
08:56
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.