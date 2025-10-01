Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тази нощ: Ограничават движението в тунел "Правешки ханове" на АМ "Хемус" поетапно
Автор: Велизара Ангелова 18:03Коментари (0)87
©
Тази нощ и на 2 срещу 3 октомври поетапно ще бъде ограничавано движението в тунел "Правешки ханове“ на АМ "Хемус“ за настройване на радио системата. Това съобщиха от Агенцията по пътна инфраструктура.

За изпълнение на планираните дейности днес - 1 октомври, от 21 ч. до 5 ч. на 2 октомври /четвъртък/ ще бъде ограничено преминаването през тръбата за София. Докато се изпълняват предвидените работи трафикът за столицата ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел "Осиковска Лакавица“ /при 60-и км/ по път I-3 Ботевград - Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел "Правец“ /при 52-и км/. Движението за Варна ще се осъществява без ограничения.

Утре – 2 октомври, от 21 ч. до 5 ч. на 3 октомври /петък/ ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Варна. Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът за Варна ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел "Правец“ /при 52-и км/ по път I-3 Ботевград. Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел "Осиковска Лакавица“ /при 60-и км/. Трафикът за София ще преминава без ограничения.

От 14 ч. утре - 2 октомври, до 14 ч. на 4 октомври /събота/ ще бъде ограничено движението в активната лента в платното за София в отсечка с дължина около 200 метра при виадукт "Бебреш“ на АМ "Хемус“ /при 38-и км/. Промяната в организацията на движение е за обезопасяване на пътния участък. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
18:28 / 29.09.2025
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
09:36 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
20:29 / 29.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Бюджет 2025
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
България и Войната в Украйна
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: