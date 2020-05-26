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Òàçè ãîäèíà ùå ïúòóâàìå ñ 50 ëåâà ïî-åâòèíî äî ìîðåòî
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 08:42 / 26.05.2020Êîìåíòàðè (4)43
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Íèñêàòà öåíà íà áåíçèíà ùå íàïðàâè äîñòà ïî-åâòèíî ïúòóâàíåòî äî ìîðåòî. Â ñðàâíåíèå ñ ëÿòîòî íà ìèíàëàòà ãîäèíà ãîðèâàòà ñà ñ áëèçî 60 ñòîòèíêè íà ëèòúð íàäîëó.

 

Ïðåäè ãîäèíà íàé-ìàñîâèÿò áåíçèí À95 ñå ïðîäàâàøå ïî 2,27 ëâ. çà ëèòúð, êîåòî å ñ öåëè 59 ñò. ïî-ñêúïî îò öåíàòà â ìîìåíòà (ñðåäíî 1,68 ëâ.). Çà êîëèòå íà äèçåë ðàçëèêàòà å 60 ñò., òúé êàòî öåíàòà íà íàôòàòà â íà÷àëîòî íà þíè ìèíàëàòà ãîäèíà å áèëà 2,33 ëâ. çà ëèòúð, à â ìîìåíòà å 1,73 ëâ. çà ëèòúð.

Àêî ïúòóâàòå äî Âàðíà èëè äî êóðîðòèòå íà þã, ðàçõîäèòå ùå ïàäíàò ñ áëèçî 50 ëåâà, ïîêàçâàò èç÷èñëåíèÿ íà "Òðóä" ïðè ðàçõîä 8ë/100 êì.

 

Îòèâàíåòî è âðúùàíåòî ñ áåíçèí íè å èçëèçàëî ïðåç ìèíàëèÿ ëåòåí ñåçîí 181 ëâ, ñåãà ùå íè ñòðóâà 134,4 ëâ. Ïðè äèçåëúò å ñõîäíî - ïðåç 2019 ã. íà áåíçèíîñòàíöèèòå ñìå çàðåäèëè 186,4 ëâ., à ñåãà ðàçõîäúò çà ãîðèâî äî ìîðåòî å 138,4 ëâ., èëè ñ 48 ëâ. ïî-ìàëêî. 

 

Íàé-èçãîäíî ñè îñòàâà ïúòâóàíåòî ñ ïðîïàí-áóòàí. Ñúùèÿò ìàðøðóò íè å ñòðóâàë ìèíàëàòà ãîäèíà 79,2 ëâ., äîêàòî ñåãà ùå íè ñòðóâà 61,6 ëâ.

 

Ðàçëèêàòà ìåæäó öåíèòå íà ãîðèâàòà íà ìàëêèòå áåíçèíîñòàíöèè è ãîëåìèòå âåðèãè â ñòðàíàòà íàìàëÿâà. Ïðè÷èíàòà çà òîâà å, ÷å ãîëåìèòå òúðãîâöè ðåàãèðàò ïî-áàâíî êàêòî íà íàìàëåíèåòî, òàêà è íà ïîâèøàâàíåòî íà öåíèòå íà ïåòðîëà â ñâåòîâåí ìàùàá. Òå ðàáîòÿò ñ ïî-ãîëåìè êîëè÷åñòâà ãîðèâà è ïðè ïðîìÿíà íà öåíèòå íà ïåòðîëà ïúðâî òðÿáâà äà ïðîäàäàò íàëè÷íèòå êîëè÷åñòâà ïðåäè äà ñâàëÿò, èëè ñúîòâåòíî äà âäèãíàò öåíèòå. À ïðè ìàëêèòå îáåêòè, êîèòî çàðåæäàò äîñòà ïî-ìàëêè êîëè÷åñòâà áåíçèí è äèçåë, ñëåäâàíåòî íà ñâåòîâíèòå òåíäåíöèè å ïî÷òè ìèãíîâåíî. 

 

Â ïîíåäåëíèê ïåòðîëúò ñîðò "Áðåíò" ñ äîñòàâêà ïðåç þëè ñå òúðãóâàøå çà 35 äîëàðà çà áàðåë, êàòî ïîñêúïâàíåòî ìó çà ìåñåö å ñ 12 äîëàðà. 





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