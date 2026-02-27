С наближаването на 1 март темата за цените на мартениците отново излиза на преден план. Тази година обаче майсторите отчитат осезаемо увеличение в разходите за материали. Според Ани, която продава мартеници в столичния квартал "Хаджи Димитър", има малка работилница за ръчно изработени мартеници, поскъпването е значително и пряко влияе върху крайната цена на изделията.Най-осезаемо е увеличението при конците и декоративните елементи – основни компоненти в изработката на мартеници.По думите на Ани, чиле пресукан конец, което миналата година е струвало 6,50 лв, сега се предлага на цена от 6,50 евро (приблизително 12–13 лв). Това означава почти двойно увеличение в левова равностойност.Подобна е ситуацията и при металните елементи. Пет метални декоративни части, които са стрували 1 лев, вече се продават за 1 евро (около 2 лева). Макар на пръв поглед сумата да изглежда малка, при по-големи количества разходите нарастват значително, информира businessnovinite.bg.Проверка в онлайн магазини за хоби материали показва, че прежда усукана бяло и червено, сатенирана 500 грама струва 15.32 евро (29,97лв.), а различни декоративни елементи и мъниста варират. Може да откриете пластмасови елементи 106 броя за 1,50 евро. Металните са с една идея по-скъпи. 5 броя висулки струват 1,40 евро. Цената варира в зависимост от разбера и качеството. И при тях се наблюдава увеличение спрямо предходни години.По-високите цени на суровините неминуемо се отразяват върху крайната стойност на мартениците. Ако през миналата година обикновена гривна се е продавала за около 1,50 лв, сега цената ѝ достига 1-1,50 евро, което се равнява на 2 лв.. По-сложните модели и мартениците с повече декоративни елементи могат да надхвърлят 2 евро.За майсторите това означава по-ниска печалба или необходимост от корекция в цените, за да покрият разходите си. При ръчната изработка към стойността на материалите се добавят и трудът, времето и разходите за участие на базари или наем на търговски площи.Въпреки поскъпването, интересът към мартениците остава висок. За мнозина те не са просто аксесоар, а символ на здраве и традиция. Производителите споделят, че клиентите усещат ръста в цените, но продължават да купуват, макар и по-внимателно и с по-ограничен бюджет. Така тази година Баба Марта идва не само с червено и бяло, но и с по-високи разходи за онези, които пазят традицията жива чрез ръчния труд.