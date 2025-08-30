Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тази година грозде няма да има
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:07Коментари (0)46
©
В Североизточна България се очертава значително по-слаба от обичайната реколта от грозде, твърдят производителите. Причините, които посочва, са климатичните промени и болестите по лозовите масиви. Добивите се очаква да са двойно по-ниски, а това буди сериозно безпокойство сред производителите.

И тази година традиционно гроздоберът в Североизточна България ще започне в началото на септември. "За съжаление, тенденцията тази година е негативна. Ще имаме много слаба реколта, особено в нашия Североизточен регион, където очакваме добиви от порядъка на 200-300 кг. средно за целия регион. Има колеги, които въобще няма да правят кампания т.е. щетите са колосални и при тях просто не се очертава въобще прибиране на реколта", споделя председателят на Черноморска винаро-лозарска камара Петьо Бошнаков.

Щетите основно е нанесла сланата през април. "Това е много силна слана. От -3 до  минус 7-8 градуса беше за няколко часа, което порази над 80% от лозята. Ние тук сме в един масив, на който аз имам 450-500 декара от сорта шардоне, които са със 100% протокол от Министерството на земеделието за осланяване", добави Бошнаков.

Освен сланите, засушаванията също притесняват лозарите. "Напълването на гроздето с живот да го наречем… Със сок, със захар и киселини - трябва да има активно сокодвижение. При положение, че водата, която достига до лозите, е все по-дълбоко, това става много трудно", обяснява производителят Драгомир Славчев.

На този фон се появяват нови болести по растенията като лозова щитовка и цикади. "Препаратите за растителна защита, с които ние можем да оперираме в лозарството, намаляват всяка година поради Европейски регламенти, което ни поставя пред неблагоприятна позиция да не можем да третираме лозята и да не можем да се борим с тях", алармира председателят на Черноморска винаро-лозарска камара.

При тази ситуация от местната винаро-лозарска камара са категорични, че  държавата трябва да се намеси. "В тази екстремна ситуация единствения вариант за спасение на бранша, поне в нашия регион, е чрез подпомагане от държавата и това е напълно нормален работещ европейски механизъм, който тук не се прилага", смята Славчев. "Виненото лозарство е най-малко подпомаганото като пряко финансиране от страна на държавата и въобще на Европейските програми. Ние разполагаме с едно-единствено подпомагане - това е пряката субсидия на площ, която се равнява на угарни площи. Други помощи няма", уточни Бошнаков пред NOVA. По думите му браншът е в безизходица. Пуснали запитване от националното сдружение още на 7 юли, но отговор все още нямало. Докато получат отговор, е възможно част от производителите да обявят фалит.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
20:02 / 29.08.2025
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
11:07 / 28.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:16 / 28.08.2025
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
19:02 / 28.08.2025
Държавата не успя с опитите си да преквалифицира миньорите в лесовъди и монтьори, реши да ги прави заварчици и машинисти
Държавата не успя с опитите си да преквалифицира миньорите в лесовъди и монтьори, реши да ги прави заварчици и машинисти
14:34 / 28.08.2025
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
11:57 / 28.08.2025
Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на определени българи
Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на определени българи
07:41 / 28.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Катастрофи в България
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: