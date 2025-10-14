ЗАРЕЖДАНЕ...
|Татяна Буруджиева: Много сериозна е разликата между ДПС и другите в Пазарджик, такъв резултат не може да се купи
Припомняме, че извънредните избори в Пазарджик бяха спечелени от ДПС с 5508 гласа (17.1%). Така, след като в предишния Общински съвет формацията нямаше нито един представител, сега ще има поне осем съветници. На второ място се нареди коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България“ с 11.7%. Трета е партия "Свобода“ с 10.3%. Според изчисленията на Общинската избирателна комисия, поне 700 гласа са необходими на един кандидат, за да влезе в Общинския съвет. В надпреварата за 41 места се бориха рекорден брой номинирани - близо 600.
Според нея Пазарджик е вътрешнопартиен проблем за ГЕРБ - заради две воюващи групи. "За първи път частични избори и то за общински съветници, привличат такъв огромен интерес. Различните политически сили им придадоха такъв фокус. Имаше нагласа този вот да бъде използван като аргумент в политическия дебат. Ако ПП-ДБ има постоянни подозрения за купуване на гласове, трябваше да бъдат във всички секции и да търсят виновници. Не са нужни драматургични сценки. Много е трудно да се докаже, че определена сума пари са за купен вот", коментира пред NOVA Буруджиева.
Въпреки ниската активност, изборният ден беше белязан от напрежение и множество сигнали за нарушения. Най-сериозна ескалация имаше в село Огняново, където се стигна до граждански арест и се наложи намеса на жандармерията. От полицията съобщиха, че петимата мъже, пътували в два луксозни автомобила, са освободени след разпит. В чантичката на единия от тях бе открита сума от 5050 лева.
Журналистът Веселин Стойнев от своя страна посочи, че има подозрения, че бившият дългогодишен кмет на Пазарджик Тодор Попов е пренасочил гласовете си за ДПС. "От това евентуално губи ГЕРБ, отслабва още повече, защото се вижда нов силен играч в т.нар. клиентелистки вот. Досегашният градоначалник работеше без нито един съветник, а сега ще трябва да прави странно мнозинство. Неговият лидер Асен Василев вече издаде стратегията - всички срещу ДПС. Развитието на изборите в Пазарджик може да се обвърже с това, което би могло да излезе от един вот на национално ниво", изрази мнение Стойнев.
