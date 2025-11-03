Таня Георгиева: Методът K-Power може да подобри имунитета и да изчисти емоциите, които ни разболяват

© Фокус За методът K-Power и как да го използваме в интервю за предаванието "Здравето на Фокус" на Радио "Фокус" говори инстуктурът Таня Георгиева.



Може ли с определени техники, лесни за изпълнение, да повишим имунитета си чрез метода K-Power. Какво представлява този метод?



Аз съм безкрайно благодарна, че можем да сме полезни с този метод, защото той ни помага да овладеем емоционалното състояние на тялото, да овладеем страховете, да изчистим потиснатите емоции, които ни блокират и съответно започват да ни разболяват, и съответно да изчистим лимфата, да успокоим тялото си по много лесен начин – чрез стимулиране на определяни точки по нашето тяло, и съответно да балансираме мъжката и женската енергия. Това е в най-общи линии какво представлява методът. А иначе този метод може да се ползва, за да се подобри имунитетът, да се подобри сънят, както казах, да се овладеят страховете, вината, гнева, потиснати емоции и съответно да се чувстваме добре в собствената си кожа и тяло.



Ако нашите страхове са много назад във времето, те не са резултат от последния ден, от последната седмица, този метод в състояние ли е да им повлияе на тези натрупани негативни емоции?



Да, защото той работи на подсъзнателно ниво с нашето тяло и съответно подпомага процесите на възстановяване. Отделно, подсъзнанието, чрез метода, чрез стимулиране на точките и позитивни утвърждения, може да изчистим на подсъзнателно ниво това, което ни е блокирало като страхове и потиснати емоции и съответно да се чувстваме различно, независимо кога сме го отключили като проблем.



И как на практика се прилага този метод? Какво трябва да направим, за да освободим потиснатия страх, гняв или вина?



Първо трябва да го открием какъв е. Има тестове, които се правят специално за това, за да може да открием универсалните страхове, които ни блокират, като те са свързани с работното ни място, защото всички знаем, че на работното място имаме изключително много стрес, който ни блокира. Съответно имаме универсални страхове, които са за жените, за мъжете, имаме универсални страхове, които са за всички хора, най-често срещани. И съответно 25 – забележи, 25 са страхове, които са най-често срещани в проблемите във взаимоотношенията, защото всички знаем, че взаимоотношенията, независимо дали са на работното място, личните, било то с партньор, родители, деца и т.н., доста често ни образуват страхове. Съответно тук са 25 изброени. По време на работа са само 8, но те са доста ключови и съответно доста хора ги имат точно тях.



Кои са най-честите блокажи в човешкото тяло, независимо дали става въпрос за мъже или за жени?



Най-често хората са блокирани от страха от неуспех, страха от интимност – доста често се проявява. Загубата като тяло и смъртта – доста често хората проявяват страх към това. Съответно емоционалната болка доста често се проявява като страх също и страх от изоставяне и самота. Над 80% хората го имат като изявено в ежедневието си. Изразяване на истинските си чувства също е доста често проявено от неизвестното, така че това са страхове, които проявяват хората, които се свързват с мен.



Това означава ли, че чрез този метод ние всъщност освобождаваме така популярните чакри, и потокът, балансът, енергията потичат по нормален начин в тялото ни?



Да. Освобождаваме енергийно тялото си от всичките блокирани емоции и съответно потокът на енергия започва да е различен и мъжката и женската енергия са в баланс. И ние самите се чувстваме различно и започваме да балансираме ежедневието си, чувствата си, мислите си, емоциите си и всичко това, което преживяваме. Също така може да се определи кой орган или система е блокиран според петте елемента, които са огън, дърво, земя, вода и метал, и съответно мъжката и женската енергия как са блокирани от нашите емоции. Има си специални схеми, с които се определя това.



Темата е много голяма и много интересна и аз обещавам на нашите слушатели да направим едно специално интервю за тази техника, за метода K-Power. Но сега им обещахме, че ще дадем кратки, практични приложения, специално насочени към повишаване на имунитета. Ако искаме да се подготвим добре за предстоящите студени, зимни дни, какво бихме могли да направим в домашни условия, без да сме специалисти и без да познаваме в детайли този метод?



Първо искам, само ако ми позволиш, да вметна как се нарушава имунитетът. Това се случва чрез хроничен стрес и липса на почивка, емоции като страх, вина, потиснат гняв, недостиг на движение, вода и слънце, прекалена умора, липса на сън и съответно прекратяване на циркулацията в нашето тяло. Ако сме прекъснали енергийната циркулация, тогава се нарушава имунитетът ни. И сега ще дам наистина много лесни техники, които ще помогнат на всеки един човек да подобри имунитета си, като започнем от децата до възрастните. Основното, което е много лесно и приложимо, буквално за секунди – 30 секунди са ви нужни, за да можете да я активизирате, това е тимусната железа. Винаги започваме с нея, защото по този начин активизираме имунната си система. Как да я откриете? Тя се намира под ключиците, над гърдите, по средата, там, където най-добре е изразена самата кост на гръдния ни кощ. Съответно потупвате – може с юмруче, може с пръстчетата просто да потупвате. 30 секунди са нужни. Хубаво е да вкарате и позитивни утвърждения, за да може по този начин да влезете на различна честота в подсъзнанието си. В смисъл, да започнете да мислите колко сте благодарни, че сте здрави, че вашите близки са здрави и каквото друго ви хрумне, но нещо, което е позитивно. Хубаво е да влезете на такава вибрация, за да може тялото да започне да изчиства потиснати емоции, ако има такива. Другото, което може да направите – слагате дясната ръка върху слепоочието, а лявата – на сърцето. Лявата я държите просто върху сърцето, а с дясната правите на слепоочието стимулация, като вдишвате дълбоко и издишвате, като освобождаващо издишвате. Издишвате напрежението, което сте натрупали. След това може да обърнете, с другата ръка да направите по същия начин – пак слепоочието, като обръщате лявата ръка да бъде на слепоочието, а дясната да бъде на сърцето. Правете го по този начин.



Отново ли 30 секунди?



Да, 20-30 секунди са напълно достатъчни. След това хубаво е да сложите ръчичките на бъбреците, долната част на гърба, на кръста. По този начин, когато стимулирате отзад на бъбреците, съответно освобождавате натрупан кортизол или гняв, който сте имали, и съответно така надбъбречните жлези се освобождават и изключват алармения режим на тялото и съответно спираме да сме в такъв един режим, в който стресът ни потиска и потиска имунната ни система, и ни пречи да се чувстваме добре. Хубаво е да се включи правилно дишане, когато работим с K-Power, защото това е едно от основните неща, което помага жизнената енергия да започне да тече по правилния начин в нашето тяло. Като вдишате през носа, си представяте, може да си визуализирате, че вдишвате енергия или светлина или силата, от която имате нужда. Задържате за 3 секунди самия дъх, който сте поели, и съответно издишвате през устата, освобождавайки самата тежест, умора, напрежение, което имате в самото тяло, и така балансирате меридианите на белите дробове, на дебелото черво, на самото си тяло. Просто енергията започва да тече по различен начин.



Колко пъти на ден трябва да направим тези техники, за да имаме успех?



Този цикъл с дишането е хубаво поне 9 пъти да се направи, като има още един вариант, с който можете да го направите – вдишвате, задържате 4 секунди. Докато вдишвате, може да преброите до 4, задържате 4 секунди, след това издишвате 4 секунди и оставате 4 секунди без да поемате веднага въздух. Така започвате да стимулирате самото тяло да произвежда по-интензивно кислород и съответно вие да се чувствате доста по-добре. Самият мозък започва да функционира по различен начин и така започвате да се чувствате доста по-продуктивни. Иска ми се да ви дам още една техника, която е много ключова точно за имунитета и за освобождаване на тялото от стреса. Точно като преминете между гърдите, една мислена линийка просто поставяте между гърдите и я издърпвате нагоре към самите ключици, които са двете кокалчета в края на врата – всички знаем къде са, съответно между гърдите, точно където е централната точка между гърдите, горе-долу два пръста и от двете страни, дърпате една мислена линийка настрани два пръста и след това леко нагоре. Ще усетите под ключицата, горе-долу е на четири пръста под ключицата и на четири пръста над гърдите мислено, като ударите една линийка. Ще напипате две точки, които са като вдлъбнатинки, на самия гръден кош просто ги усещате като вдлъбнатинки, като ямки са. Съответно, когато направим стимулация на тези две точки, ние започваме да дишаме по-добре, подобряваме имунитета. Масажирате лекичко, може да имате малко болка, защото по този начин освобождавате потиснати емоции. Така намалявате умората, ободрявате самото тяло. Ако имате например замаяност, ако имате паника атаки, ако искате да повишите имунитета си, концентрацията си, енергията си, по този начин можете да го направите. Това е като първа помощ, която можете да си дадете. Буквално отнема секунди, горе-долу 30 секунди са нужни на ден, но прави чудеса, защото когато вкарате и дълбокото вдишване през носа и дълбоко издишване през устата, съответно по този начин активизирате органите и системите да започнат да функционират по различен начин и реално вие да се чувствате добре и да овладеете стреса, който всеки един от нас има в ежедневието си, и да се чувствате много, много по-добре.



Ефектът при прилагането на тези техники моментален ли е? Означава ли, че след като направим прецизно техниката в рамките на 30 секунди, ще почувстваме веднага нейния ефект?



Ще почувстваме ободряване, ще почувстваме енергията в тялото си как започва да тече различно. Да, веднага се усеща. За хората, които са повече блокирани обаче, може да усетят лека болка, когато започнат да масажират самите точици. Не се притеснявайте. В началото може да го има, но в последствие това нещо изчезва и съответно вие започвате да усещате положителният ефект, реално да се чувствате доста по-добре и да усъвършенствате себе си, защото когато имунитетът е подобрен, съответно ние се чувстваме доста по-добре и имаме доста повече енергия.



Има ли някакво ограничение за броя пъти, дни, седмици, в които можем да прилагаме тези техники или можем да правим всяка една от тях всеки ден?



Нямаш ограничение, абсолютно никакво. Хубаво е да се прави поне веднъж на ден, по 30 секунди. По този начин активизираме нашата имунна система. Нямаме някакво задължение да го правим, но по този начин ние подобряваме тялото си, функциите му и съответно как то ни служи. Ако ми позволиш, бих допълнила с кратък ритуал, който е за баланс преди сън, който съответно може да помогне както имунитетът да се подобри, така и нашата продуктивност, защото всички знаем, че в зимния период доста хора имат проблем със съня и изобщо с имунитета като цяло.



Слушаме с интерес.



Може да се прави още на самата възглавничка, преди да сме заспали. Слагаме едната ръчичката – няма значение коя, едната на челото, а другата отзад, на тила. И съответно преди да заспите си казвате "Днес направих най-доброто, на което бях способна“. Както казах, K-Power работи и на подсъзнателно ниво. Освен с точките, работи доста добре и с подсъзнанието ни. След това благодарите на тялото си и му позволявате да започне да се възстановява. Когато спите с благодарност, имунитетът ни започва да работи на много по-високи обороти. Ние започваме да се възстановяваме и регенерираме доста по-бързичко, защото всички знаем, че имаме нужда от 8 часа сън, но дори да не можете да спите толкова много по една или друга причина, въпросът е вие да си легнете с благодарност към вашето тяло, че то ви е служило по правилния начин. Но когато натиснете тези точки, които казах, на челото и отзад на тила, самото тяло се успокоява и вие се настройвате на чистота благодарност. Знаете, че това е най-високата вибрация и най-високата енергия, която можете да дадете на себе си. Ако желаете, можете да допълните с това да премине като филмова лента вашият ден и да се сетите поне за три неща, за които сте били благодарни през деня – на себе си, може и на други хора, които са важни за вас. Така си лягате като удовлетворен човек, като човек, който е дал максимума от себе си и съответно е направил най-доброто, на което е бил способен. И се получават наистина невероятни осъзнавания и плюс това подобряване на здравето и изобщо имунитета като цяло.