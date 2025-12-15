ЗАРЕЖДАНЕ...
Танкерът "Кайрос" вече е закотвен успешно в Бургаския залив
В следващите два дни предстои да бъдат изчислени всички направени от държавата разходи за танкера от неговото навлизане в териториалните води на България до днес. Веднага след това сумата ще бъде предявена на корабособственика. Чак след заплащането ѝ той ще може да организира извеждането на кораба от българските териториални води.
