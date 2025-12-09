ЗАРЕЖДАНЕ...
Танкерът "Кайрос" е блокиран пети ден край Ахтопол
Шестима души бяха евакуирани с хеликоптер след операция по въздух през последните два дни.
А междувременно България поиска разяснение от Турция за навлизането на танкера "Кайрос" в български води.
Рибар за танкера "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
08.12
МО: Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
07.12
Един от моряците на заседналия танкер: Навън е много студено. Храната е развалена. Животът ни вече е застрашен
06.12
Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да бъде евакуиран, разполагат с храна и вода за няколко дни
06.12
Задава се приятно време
08.12
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите
08.12
Калин Врачански: Хората отново са на улиците, защото управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
07.12
Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
07.12
Вълчев за Бюджет 2026: Ще има 10% увеличение на заплатите на перс...
22:54 / 08.12.2025
Проф. Константинов: Смятам, че президентът няма право да скочи в ...
22:47 / 08.12.2025
FT: Николай Младенов може да оглави ръководството на Газа
22:28 / 08.12.2025
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без ...
22:29 / 08.12.2025
Доц. Лозанов: Протестите бяха очаквани, поколението Z е черният л...
21:49 / 08.12.2025
Арктическа студена вълна нахлува в Европа
21:11 / 08.12.2025
