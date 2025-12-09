Сподели close
Танкерът "Кайрос" е блокиран пети ден край Ахтопол. Все още няма яснота кога корабът, поразен от дронове край Босфора, ще бъде изтеглен.

Шестима души бяха евакуирани с хеликоптер след операция по въздух през последните два дни.

А междувременно България поиска разяснение от Турция за навлизането на танкера "Кайрос" в български води.