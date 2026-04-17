Първи многомандатен избирателен район Благоевград е включен в пилотен проект на ЦИК и Министерство на електронното управление, чрез който избиратели с увредeно зрение ще гласуват чрез тактилни шаблони. Днес в Областна администрация бяха представени и така наречените шаблони, които сутринта са пристигнали в Районна избирателна комисия – Благоевград, предаде репортер на ФОКУС.

На шаблоните, със специфичната брайлова азбука е изписан изборният район в горната част на бюлетината, отразено е къде е полето за преференции, също така са изписани номерата на всяка една от партиите и коалициите, които участва в предстоящите избори.

От думите на областния управител Николай Куколев и председателят на РИК – Благоевград адв. Мартин Бусаров стана ясно, че избирател, който има проблеми със зрението, ще използва този шаблон, наложен върху хартиената бюлетината за гласуване, така че да може да се ориентират, използвайки специфичната азбука за незрящи, кой е номерът на предпочитаната от него партия и съответно кой е номерът на кандидата в полето с преференциите.

За цялата Благоевградска област има 90 броя от шаблоните за гласуване за незрящи, като предстои РИК – Благоевград да ги разпредели по всяка една община.

Шаблоните ще бъдат предоставени в 72 секциите, които с решение на РИК са определени като подходящи за гласуване на избиратели с увреждания на зрението и на опорно-двигателния апарат. Това означава, че в някои секции ще има по повече от един тактилен шаблон.

По отношение на въпросните секции и достъпа до тях бе съобщено, че в същите трябва да има обособени специфични паравани за гласуване с по-големи размери, за да може евентуалният избирател, който е с инвалидна количка, да бъде придвижен и да се позиционира вътре.

Стана ясно също, че подвижните секции няма да разполагат с такива шаблони, тъй като те обслужват избиратели, които имат затруднения в придвижването и не могат да посетят секцията си по постоянен адрес.

Как ще става гласуването с тактилните шаблони

Когато незрящ избирател се яви в секцията за гласуване, ще му бъде указано, че има на разположение шаблон със специфичната азбука. Член на секционната комисия ще настави достоверно шаблона върху бюлетината с два кламера от двете страни. След отбелязването в празните полета, самият избирател трябва да отдели шаблона, сам да сгъне бюлетината и така да излезе от паравана. По нормалния ред се поставя вторият печат на гърба на бюлетината и тя се пуска в урната. Тук вече ще може да се намеси и придружител, ако има такъв. Поради малкото място в шаблона са изписани само номерата на партиите и номерата на преференциите, без имената на партиите. Предпочитание на самия избирател е дали ще иска да използва този шаблон, или ще гласува с придружител.

Каква е ролята на придружителя

Законовата роля на придружителя е да придружи избирателя до паравана и да изрази волята му, ако затрудненията на лицето не му позволяват да използва ръцете си. Това става по преценка на избирателя – дали да потърси помощ от близък или приятел, или да се справи сам с шаблона. В решението на ЦИК не се коментира дали придружителя може да помага при работата с шаблона, но се очаква комисиите да бъдат гъвкави и да улесняват процеса. Придружителят е задължен да пази тайната на вота, като се предполага, че между него и избирателя има доверие.