Таксите в системата на образованието вече и в евро
Автор: Ваня Кузманова 14:39Коментари (0)49
Таксите, които се събират системата на предучилищното и училищното образование се обявяват както в лева, така и в евро, реши Министерският съвет.

Няма промяна в цените на вече съществуващите услуги, определени в Тарифата на МС. В документа са описани различните видове административни такси в системата - вписване на частна детска градина или училище в Регистъра на институциите в системата на образованието, обучение на граждани от трети държави над задължителната училищна възраст, оценяване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за предучилищното и училищното образование и др.

Двойното обозначаване на размерите на тарифите е свързано с изпълнението на Закона за въвеждане на еврото, който предвижда цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребителите, да са обявени с двете валути.

Във връзка промените в Закона за професионалното образование и обучение в Тарифата за таксите се регламентират и условията за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене. Измененията в подзаконовия нормативен целят синхронизиране на нормативната уредба и нямат връзка с приемането на еврото.

Съгласно приетия от Народното събрание Закон за професионалното образование и обучение за разходи по установяване, документиране, оценяване и признаване на професионалния опит, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация в държавните и общинските институции, се заплащат такси. Те могат да бъдат за валидиране на единица резултат от ученето, на квалификация по част от професия и на степен на професионална квалификация.

За последните две възможности и до момента желаещите да валидират професионалните си умения заплащаха, такси, на базата: на реално направените разходи, но нямаше единен стандарт. Чрез въвеждането на такъв ще се даде възможност за достъп до процедурата на широк кръг хора, които желаят да валидират своята професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене.

