Министерският съвет прие днес постановление за изменение на Постановление № 240 от 2025 г., свързано с Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).С приетия акт се регламентира единствено превалутирането в евро на таксите, които БАБХ събира към настоящия момент.Размерът на таксите не се променя – те се запазват, като са преизчислени в новата валутна единица в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България, информират от Агенцията.По този начин държавата гарантира предвидимост за бизнеса и плавно, прозрачно преминаване към единната европейска валута, без въвеждане на нови или увеличени такси.