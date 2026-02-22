Тежкотоварен автомобил се запали в района на граничния контролно-пропускателен пункт "Дунав мост" при Русе днес. Кадрите сподели във Facebook съпредседателят на Сдружение "РОД" Давид Александров.На място са изпратени екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Русе и полицейски патрул. Причините за възникването на пламъците все още са неясни.Александров коментира: "На видеото ви показвам реалната ситуация в момента – запалил се камион на т.нар. "малко кръгово" в "Свободна зона", точно преди входа към Дунав мост. На място има само един полицейски патрул".Шофьори започнали да навлизат в насрещното движение, без координация и регулиране, казва той. Според него това създава директни предпоставки за тежки ПТП.Той споделя, че Русе редовно е блокиран от тежкотоварни автомобили, предимно с чуждестранна регистрация."Запушват се основни пътни артерии, кръгови кръстовища, индустриални зони и квартали. Инцидентите зачестяват. Напрежението расте – както сред гражданите, така и сред самите шофьори, които чакат с дни при тежки условия, изнервени, изпреварват се по обходни маршрути и стават все по-агресивни на пътя. Вече има тежки инциденти и човешки жертви".