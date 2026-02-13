Сподели close
Тежка катастрофа блокира движението по АМ "Струма" в посока София. Инцидентът е станал малко преди разклона за Радомир преди около час.

От ОДМВР-Перник казаха за ФОКУС, че ТИР е излязъл от пътното платно, след което е преминал мантинелата и се е ударил в лек автомобил. В колата са пътували двама души като не е ясно към този момент какво е тяхното състояние. 

На място има екип на "Спешна помощ" и полиция. Причините за инцидента се изясняват.