Тежка катастрофа блокира движението по АМ "Струма" в посока София. Инцидентът е станал малко преди разклона за Радомир преди около час.От ОДМВР-Перник казаха заче ТИР е излязъл от пътното платно, след което е преминал мантинелата и се е ударил в лек автомобил. В колата са пътували двама души като не е ясно към този момент какво е тяхното състояние.На място има екип на "Спешна помощ" и полиция. Причините за инцидента се изясняват.