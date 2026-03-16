По инициатива на Министерството на здравеопазването системите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) вече са свързани и ще обменят данни в реално време.Интеграцията е реализирана от "Информационно обслужване“ АД, а системите ще започнат да работят синхронизирано от 1 април 2026 г. Новината съобщиха от Министерство на здравеопаздването.Всяка промяна в Позитивния лекарствен списък вече ще се отразява автоматично в информационните системи на НЗОК. По този начин ще се подобри контролът върху предписването и отпускането на лекарствени продукти, ще се оптимизира работата на специализираната администрация в касата и ще се предотвратят технически грешки или неточности при работата на договорните партньори на НЗОК, които използват централизирани номенклатури на лекарствата.До момента служителите на здравната каса са сравнявали ръчно промени в лекарствените списъци спрямо предходни периоди. С новата функционалност този процес ще бъде автоматичен, което значително ще намали риска от грешки и неточности.Освен това интеграция между двете системи ще позволи по-бързо и по-точно въвеждане на актуализациите и ще гарантира безпрепятствен достъп на пациентите до новите лекарствени продукти.Инициативата е част от усилията на Министерството на здравеопазването за дигитализация на здравната система и за по-добра координация между институциите в лекарствената политика.