Световноизвестна изложба беше представена в България за първи път

"Опакованият Райхстаг" - световноизвестният проект на Кристо и Жан-Клод е част от новата експозиция на Националната ни галерия, пише БНТ.



Тя е посветена на 90-тата годишнина от създаването на творческия тандем, който остави дълбока следа в световното изкуство. Експозицията включва още архивни видео материали, снимки и документи от опаковането на Райхстага. На откриването на изложбата присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.



"Работим повече от година по тази изложба и причината тя да се състои е първата придобивка на Кристо "Опакованият Райхстаг". Имаме 10 оригинални колажа тази вечер, които показваме. Има архимна стая, както я наричаме работно, в която показваме архивни документи, видео и аудиофайлове. Постарали сме се да представим един кратък, сравнително кратък период от неговото творчество, само 24 години, толкова е всъщност периодът, който отнема за реализацията на Райхстага", каза Гергана Михова, куратор на изложбата.