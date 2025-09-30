Новини
Световно постижение за пловдивски учен
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:05
©
Пловдивски учен е отличен в топ 1% сред най-влиятелните биотехнолози в света. Постижението на изследователя, който е ръководител на научни структури в Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) и Българска академия на науките (БАН), бе официално обявено от Станфордския университет в тазгодишната класация за най-добри учени в света "Stanford University World's Top 2% Scientists List".

Класацията се изготвя спрямо глобална база данни за автори и стандартизирани индикатори. Това, което отличава класацията на Станфордския университет, е фактът, че учените се оценяват не само по общия брой цитирания, но и чрез комбинирани метрики – индикатори, които отчитат реалния принос на автора, включително позицията му в публикациите и съ-авторските корекции. Измерва се както приносът през цялата кариера, така и настоящата активност на изследователи от цял свят в 22 научни области и 174 дисциплини. В класацията тази година са включени малко над 90 родни изследователи.

Кой е българският изследовател, който е първият и единствен учен от България, удостоен с признанието да е в топ 1% сред най-влиятелните биотехнолози в света, можете да откриете в прикачения файл.






