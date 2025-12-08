Американската франчайз мрежа за недвижими имоти Keller Williams (KW) навлиза на българския пазар. Компанията, която се отличава като най-голямата в света по брой на асоциираните брокери (близо 190 хил. глобално), открива първия си център в София и така разширява присъствието си в Югоизточна Европа.Моделът на базираната в Тексас компания е различен от това, което има в България. Основава се на концепцията "брокерите са партньори, а не служители“. На практика, след като брокерите достигат определен годишен праг на сделки, могат да запазват до 100% от комисионната си. Залага се и на инвестиции в професионалното развитие, менторски програми и достъп до дигитални инструменти като изкуствен интелект и интегрирани CRM системи.Управлението на българския франчайз ще бъде поето от Паскал Дъфи, собственик и управляващ директор на местната агенция First Estates, предаде economic.bg.Във видео обръщение президентът на KW Worldwide, Бил Сотерофф, определи старта в България като "монументален“. Навлизането на KW се случва на фона на изключително активен пазар на недвижими имоти в страната и представлява сериозно предизвикателство към установените местни агенции. Ключов елемент от франчайза е, че брокерите запазват собствеността върху своите натрупани данни и брандове, като компанията предоставя единствено глобалната си платформа и технологичната сигурност.